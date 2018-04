Stiri pe aceeasi tema

- Pentru derularea in bune conditii a unui contract individual de munca la un angajator din strainatate, Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj atrage atentia persoanelor care opteaza pentru munca in afara granitelor Romaniei si agentiilor de plasare a fortei de munca ...

- Pentru derularea in bune conditii a unui contract individual de munca la un angajator din strainatate, Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj atrage atentia persoanelor care opteaza pentru munca in afara granitelor Romaniei si agentiilor de plasare a fortei de munca cu privire la modificarile si…

- In urma mediatizarii protestului spontan declansat de o parte dintre angajatii Intreprinderii de Drumuri si Poduri (IDP) Gorj SA, pe baza nemultumirii provocate de neacordarea salariilor in ultimele luni, Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj a intreprins un control la sediul ...

- Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj a efectuat un control la societatea Intreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA, in urma protestului spontan de marți, cand muncitorii au refuzat sa mai munceasca pentru ca nu și-au mai primit lefurile de trei luni de zile. Controlul a fost definitivat…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj a inregistrat contractul colectiv de munca de la Complexul Energetic Oltenia. Documentul va intra in vigoare incepand cu data de 1 aprilie si este valabil pentru urmatorii doi ani. CEO este cel mai mare angajator din ...

- Noul Contract Colectiv de Munca al celor peste 13.300 de salariați ai Complexului Energetic Oltenia poate intra in vigoare la 1 aprilie. Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj a anunțat vineri ca a avizat documentul, fara obiecțiuni. Primul ef...

- Manu Tomescu, unul din liderii sindicali de la termocentrala din Rovinari, le-a reprosat unor colegi ca fac reclamatii la Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj, in legatura cu programul de lucru. „S-a schimbat programul din cauza reclama...

- Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj a efectuat, in perioada 22.01 – 26.01.2018, 62 de controale in domeniile Relatiilor de Munca si Securitatii si Sanatatii in Munca. 42 dintre acestea, la care au participat inspectorii de munca cu atributii in domeniul Relatiilor de Munca, s-au axat pe depistarea…