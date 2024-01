Italienii nu prea mai vor maşini electrice. Cel puțin fără stimulente guvernamentale Grupul auto Stellantis a produs mult mai putine masini 500e complet electrice in Italia decat era planificat pentru anul trecut, a declarat vineri sindicatul FIM CISL, in timp ce cumparatorii au asteptat ca guvernul sa lanseze stimulente de cumparare pentru vehicule electrice, transmite Reuters. Producatorul de automobile, care reuneste marci precum Fiat, Peugeot si Chrysler, a produs anul trecut 751.384 de vehicule in Italia, in crestere cu 9,6% fata de 2022, a declarat liderul FIM CISL, Ferdinando Uliano, in timpul conferintei de presa anuale a sindicatului despre productia Stellantis din Italia.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

