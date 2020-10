Stiri pe aceeasi tema

- Italienii vor fi obligati in curand sa poarte masca permanent in exterior, a declarat miercuri ministrul Sanatatii din Italia, Roberto Speranza. Oficialul a confirmat astfel informatiile aparute in presa privind noi masuri pentru tinerea sub control a raspandirii coronavirusului, relateaza DPA, conform…

- Italienii vor fi obligati in curand sa poarte masca permanent in exterior, a declarat miercuri ministrul Sanatatii din Italia, Roberto Speranza. El a confirmat astfel informatiile aparute in presa privind noi masuri pentru tinerea sub control a raspandirii coronavirusului, relateaza DPA, citata de Agerpres.

- Italienii vor fi obligati in curand sa poarte masca permanent in exterior, a declarat miercuri ministrul Sanatatii din Italia, Roberto Speranza, care a confirmat astfel informatii aparute in presa privind noi masuri pentru tinerea sub control a raspandirii coronavirusului, relateaza DPA. …

- Italienii vor fi obligati in curand sa poarte masca permanent in exterior, a declarat miercuri ministrul Sanatatii din Italia, Roberto Speranza, care a confirmat astfel informatii aparute in presa privind noi masuri pentru tinerea sub control a raspandirii coronavirusului, relateaza DPA, potrivit…

- Italienii vor fi obligati in curand sa poarte masca permanent in exterior, a declarat miercuri ministrul Sanatatii din Italia, Roberto Speranza, care a confirmat astfel informatiile aparute deja in presa, relateaza DPA, preluata de Agerpres.

- Videoclipul a fost filmat de un elev pe nume Mitrea, dintr-o scoala din judetul Gorj. Acesta a surprins momentul cand profesoara i-a atras atentia ca nu poarta corect masca. Umil, elevul i-a raspuns ca nu vrea "sa fie rau", insa aceasta nu purta masca deloc, explicand ca lui ii este greu sa poarte…

- Italia a anuntat vineri extinderea unei reguli de carantina de 14 zile pentru persoanele care sosesc din Bulgaria si Romania, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Masura fusese adoptata saptamana trecuta ca parte a masurilor impotriva extinderii infectarilor cu coronavirus si ar fi incetat vineri.…

- Belgienii sunt obligati, de sambata, sa poarte masca de protectie in piete, pe strazile principale si in cladirile publice, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Masura a fost luata pentru a limita raspandirea noului coronavirus.Masurile mai dure, impuse pe fondul cresterii numarului de cazuri de infectare…