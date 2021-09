Italia vrea pașaport Covid-19 obligatoriu pentru toți angajații Italia dorește sa impuna obligativitatea ‘pasaportului verde COVID-19’ pentru toti angajatii, inclusiv din sectorul privat, incepand de luna viitoare. Ea va deveni prima tara europeana care ia o astfel de decizie in incercarea de a accelera ritmul vaccinarilor si de a opri infectarile, transmite miercuri Reuters. Italia se afla printre statele care au impus acest pasaport – dovada ca o persoana a primit cel putin o doza de vaccin contra COVID-19, s-a vindecat recent de aceasta boala sau are un test negativ recent – pentru accesul la muzee, sali de sport, evenimente in spatii inchise sau in interiorul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

