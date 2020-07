Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar trebui sa adopte reguli comune mai stricte cu privire la sosirile din afara blocului comunitar pentru a limita riscurile de contaminare cu noul coronavirus, a declarat miercuri ministrul italian al sanatatii, Roberto Speranza, citat de dpa. Speranza a facut acest apel…

- Profesorul Alexandru Rafila a comentat, joi, cele mai noi date privind numarul de cazuri de infectare cu coronavirus din Europa. In acest clasament, Romania ocupa locul 3, depașita doar de Portugalia și Suedia. Astfel, Romania este inclusa in zona galbena a infectarilor cu coronavirus din Uniunea Europeana.…

- Proces colectiv la adresa Germaniei, dupa ce țara a vrut sa ajute migranții din țarile in care exista conflicte. Mii de migranti dau in judecata autoritatile germane pentru modificarea, in timpul crizei cauzate de noul coronavirus, a regulilor privind durata in care ei trebuie sa revina in tara unde…

- Preocupata pentru sectorul sau turistic lovit de pandemia de COVID-19, Croatia si-a redeschis joi frontiera pentru cetatenii din zece tari ale Uniunii Europene, a anuntat premierul Andrej Plenkovic, citat de AFP. Pe lista acestor tari figureaza in special Germania, Slovenia si Austria, ai caror cetateni…

- Prim ministrul australian, Scott Morrison, ceruse in prealabil o ancheta internationala care sa investigheze cauzele aparitiei pandemiei coronavirus si felul in care aceasta s-a raspandit in intreaga lume. Totul pe fondul acuzatiilor venite din tot mai multe state, in special cele din Uniunea…

- Comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, considera ca este "exclusa" impunerea in Uniunea Europeana de masuri coercitive de urmarire prin telefon in vedere trasarii lanturilor de contaminare cu noul coronavirus, transmite duminica AFP. Breton a facut aceste remarci in contextul in care…