Italia: Vaccinarea anti-Covid a înjumătățit numărul deceselor In Italia, vaccinurile impotriva Covid-19 au redus aproximativ la jumatate numarul deceselor cauzate de aceasta infecție, prevenind aproximativ 150.000 de decese și 8 milioane de cazuri anul trecut, a estimat Institutul Național de Sanatate (ISS), citat de agențiile de presa internaționale. Potrivit ISS, campania de vaccinare derulata de la inceputul anului 2021 și pana la 31 ianuarie 2022, au fost prevenite 500.000 de spitalizari și peste 55.000 de internari la terapie intensiva. Potrivit studiului realizat de ISS, peste 70% dintre persoanele salvate de vaccinuri au 80 de ani și peste, iar 19%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

