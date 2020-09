Italia testează poporul prin referendum dacă vrea să reducă numărul de parlamentari cu o treime Toti italienii trebuie sa se pronunte in cadrul unui referendum national asupra reducerii numarului de parlamentari, o promisiune electorala a M5S ce ar trebui sa se concretizeze. Numarul de parlamentari ar urma sa scada de la 945 la 600. Italienii sunt chemati sa mearga la vot, in cadrul unui referendum national asupra reducerii numarului de parlamentari, dar si in alegeri regionale, inclusiv in Toscana, bastion al stangii de peste o jumatate de secol pe care vizeaza sa-l cucereasca extrema dreapta, informeaza agenția AFP, citata de Agerpres. Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

