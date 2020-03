Stiri pe aceeasi tema

- Italia a anuntat vineri o crestere de aproape 1.000 de decese intr-o zi, un bilant pe care nicio alta tara nu l-a mai atins pana acum, conform datelor oficiale ale Protectiei Civile, scrie AFP.

- Franța a anunțat, luni, cea mai mare creștere a numarului de decese cauzate de coronavirus, in 24 de ore. Astfel, au fost inregistrate 186 de decese in aceasta perioada, aducand bilanțul total al morților la 860. In total, in Franța sunt 19.856 de cazuri confirmate de COVID-19, inregistrand o creștere…

- Pandemia de coronavirus a ucis 627 de persoane in Italia in ultimele 24 de ore, un nou record grav care creste bilantul la peste 4.000 de morti in Peninsula, cea mai afectata tara din lume, a anuntat vineri Protectia Civila, scrie AFP.

- Italia a inregistrat 250 de noi decese in contextul epidemiei de coronavirus in 24 de ore, un nou record, ceea ce creste numarul mortilor la 1.266, potrivit unui bilant publicat vineri de Protectia Civila, scrie AFP.

- Peste 1100 de noi cazuri de coronavirus și 36 de decese au fost anunțate sambata in Italia. Bilanțul epidemiei in aceasta țara a crescut astfel la 233 de morți și 5061 de infecții. Conform datelor furnizate sambata seara de Protecția Civila din Italia, in aceasta seara, de la inceputul epidemiei s-au…

- Un australian in varsta de 78 de ani, fost pasager pe nava de croaziera Diamond Princess, a murit, duminica dimineata, la un spital din Perth, din cauza coronavirusului, au anuntat autoritatile australiene, potrivit AFP.

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat ca, in perioada 24-28 februarie, au fost raportate inca 59 de cazuri nou-confirmate de rujeola, in sapte judete. Numarul total al imbolnavirilor de rujeola in Romania a trecut de 19.500, din care 64 de...

- China a anuntat joi 29 de noi decese cauzate de noul coronavirus, fiind cel mai scazut numar inregistrat zilnic in aproape o luna, in timp ce cazurile de noi contaminari au crescut usor, relateaza AFP.Citește și: S-a gasit un tratament pentru coronavirus și este deja produs: experții medicali…