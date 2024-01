Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Donald Trump a fost condamnat vineri de o instanța civila din New York la plata a 83,3 milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll pentru ca a defaimat-o, pe fondul unor acuzații de viol din anii 1990

- Un juriu de la tribunalul federal din Manhattan a stabilit, vineri seara, verdictul privind despagubirile pe care Donald Trump trebuie sa i le plateasca scriitoarei E. Jean Carroll pentru afirmațiile publice defaimatoare la adresa ei facute de fostul președinte in 2019, relateaza CNN.

- Donald Trump a depus marturie in fata unei instante din New York, ca parte a apararii sale intr-un caz de defaimare intentat de cronicara de moda E. Jean Carroll, scrie Rador Radio Romania.Judecatorul i-a spus fostului presedinte ca nu poate face declaratii punand sub semnul intrebarii decizii anterioare…

- Audierea prevazuta sa aiba luni la New York in procesul pentru defaimare intentat de o scriitoare impotriva lui Donald Trump a fost amanata, in conditiile in care unul dintre jurati nu se simtea bine si prezenta simptome de COVID-19, informeaza AFP.Donald Trump, fost presedinte al SUA si mare favorit…

- Statul New York, care a intentat o actiune civila pentru frauda financiara impotriva fostului presedinte Donald Trump, a fiilor sai si a imperiului lor imobiliar Trump Organization, cere acum o despagubire de „370 de milioane de dolari”, potrivit documentelor judiciare date publicitatii vineri, informeaza…

- Distilatorii de whisky din SUA au rasuflat usurati datorita unui acord intre Uniunea Europeana si Statele Unite pentru evitarea aplicarii unor tarife de 50% pentru exporturile americane ale acestei bauturi in Europa, transmite CNBC. Uniunea Europeana a anuntat marti ca va prelungi suspendarea tarifelor…

- O instanta de la Vatican va da astazi verdictul intr-un proces de coruptie care implica un membru senior al Bisericii Romano-Catolice si o proprietate de lux din Londra, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Procesul se concentreaza in jurul achiziției de 350 de milioane de euro a unei proprietați…