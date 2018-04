Stiri pe aceeasi tema

- Noua runda de consultari cu partidele politice convocata de presedintele Italiei, Sergio Mattarella, in vederea desemnarii unui premier dupa legislativele din 4 martie s-a incheiat cu un nou esec, liderii politici nereusind sa se inteleaga pentru formarea unei majoritati in urma acelui scrutin in care…

- Presedintele italian Sergio Mattarella a inceput joi o noua runda de consultari vizand formarea unui nou guvern, a carui configuratie continua sa fie incerta atat timp cat fiecare tabara ramane pe pozitiile sale, transmite AFP. Liderii partidelor parlamentare mici au inceput sa soseasca…

- Presedintele italian, Sergio Mattarella, a inceput negocierile cu partidele parlamentare in vederea formarii unei guvern. In urma alegerilor de luna trecuta nicio grupare politica nu a obtinut majoritatea.

- Atacul cibernetic care a vizat servere ale guvernului german a facut parte dintr-un atac informatic la nivel global comis probabil de un grup de hackeri rus cunoscut sub numele de Snake (sarpe), au informat surse avand informatii in legatura cu acest incident, relateaza Reuters. Biroul…

- Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit unor surse. Miercuri au aparut informatii ca hackeri avand legaturi cu Rusia, acuzati pentru o serie de atacuri cibernetice…

- Premierul britanic Theresa May inca crede ca se poate ajunge la un acord pentru formarea unui nou guvern nord-irlandez in care puterile sunt impartite (intre unionisti si nationalisti), a declarat marti purtatoarea de cuvant a sefei guvernului britanic, relateaza Reuters. Incepand din…

- Lidera partidului nationalist Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a anuntat joi ca vor avea loc mai multe tratative cu privire la formarea unui nou guvern nord-irlandez in care puterile sunt impartite (intre unionisti si nationalisti, n.r.), dupa ce miercuri Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat joi, la Libertatea live, ca a avut o pozitie diferita privind consultarile de la Cotroceni pentru formarea guvernului fata de cea a presedintelui Klaus Iohannis, adaugand insa ca relatia liberalilor cu presedintele este una de parteneriat.