- De la 1 ianuarie 2024, Belgia preia de la Spania presedintia rotativa a Uniunii Europene, pentru urmatoarele sase luni. Belgia detine presedintia rotativa pentru a 13-a oara, intr-un moment in care Uniunea Europeana se afla la o rascruce de drumuri, confruntandu-se cu consecintele razboiului din Ucraina,…

- Președintele Joe Biden il va primi marți la Casa Alba pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce discuțiile privind un acord de ajutor pentru Ucraina sunt in continuare blocate in Congres, scrie CNN.

- Seful companiei nationale de gaze din Republica Moldova, Moldovagaz, detinuta in proportie de 50 la suta de Gazprom, a propus sa preia transportul livrarilor gigantului rus care trec prin Ucraina, daca Kievul decide sa nu reinnoiasca un contract de tranzit ce expira anul viitor, relateaza Reuters.Vadim…

- Selectionerul Belgiei, Domenico Tedesco, a comentat tragerea la sorti a grupelor EURO 2024, efectuata sambata la Hamburg (Germania), afirmand ca nationala Romaniei, una dintre viitoarele adversare ale Diavolilor Rosii, „este o echipa foarte tanara si foarte talentata”, scrie presa belgiana. Belgia si…

- Moment istoric in aviația mondiala: un Boeing uriaș aterizeaza pe gheața in AntarticaUn avion Boeing 787, care transporta cercetatori și provizii, a aterizat cu succes intr-o zona indepartata din Antarctica, a anunțat Institutul Polar Norvegian (IPN), informeaza Rador Radio Romania.Potrivit institutului,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a asigurat ca Rusia se retrage "treptat" din Crimeea datorita acțiunilor Forțelor Armate ucrainene, in ciuda faptului ca Moscova a creat "iluzia unei dominații de netrecut" in peninsula ocupata de trupele ruse din 2014, conform 20 Minutos, scrie Rador Radio…