- In Italia, odata cu creșterea alarmanta a numarului infecțiilor, guvernul pregateste noi masuri pentru limitarea raspandirii Covid-19, scrie hotnews . In Italia, numarul internarilor la ATI, precum și cel al deceselor este in creștere. Din acest motiv, dupa decizia de a cere parlamentului prelungirea…

- Italia a anuntat duminica inchiderea discotecilor in aer liber si impunerea purtarii mastilor in locurile publice seara, pentru a combate o revenire a epidemiei de coronavirus, transmite AFP. Ministrul sanatatii, Roberto Speranza, a semnat un decret ce intra in vigoare luni. Purtarea mastii devine obligatorie…

- Documente atasate: HG 40 Anexa care stabileste restrictiile Noua stare de alerta a intrat in vigoare duminica. Iata regulile: Incepand de duminica, 16 august, romanii sea afla intr-o noua stare de alerta pentru inca o luna. Singura noutate este aceea ca terasele sunt deschise pana la miezul…

- Decizia a fost luata dupa ce numarul persoanelor infectate cu COVID 19 din Capitala a crescut constant in ultima luna. Capitala a inregistrat, pana in prezent, 6.208 de cazuri de Covid-19, 120 doar in ultimele 24 de ore. In cadrul ședinței CMSU s-a decis ca masca de protecție sa devina obligatorie…

- Masca devine obligatorie de la 1 august in aer liber si in judetul Prahova. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a stabilit astazi ca masura se va aplica in piete, targuri, statii de autobuz, peroane, zone in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje si in exteriorul obiectivelor turistice,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova s-a intrunit, joi, 30 iulie 2020, intr-o ședința extraordinara, in care a fost dezbatuta și aprobata Hotararea nr.42/2020, privind obligativitatea purtarii maștii in spații deschise, pe toata durata starii de alerta. Masura vine pe fondul creșterii…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate in cadrul ședinței Guvernului Romaniei din 29 iulie 2020.I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE IN ANALIZA 1. ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea și completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru…

- Un comitet județean pentru situații de urgența a decis, marți, ca masca de protecție este obligatorie pentru toți locuitorii de peste 5 ani, in toate spațiile inchise publice și private și in aer liber, acolo unde sunt mai mult de doua persoane. Masura intra in vigoare de miercuri dimineața in tot județul…