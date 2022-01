Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii si liderii regionali italieni au dat un vot sambata pentru a șaptea oara in incercarea de a decide cine va fi urmatorul președinte al Italiei, insa nici de data aceasta niciun candidat nu a intrunit majoritatea simpla de voturi, cum era necesar, informeaza dpa. Cele mai multe voturi au…

- Fostul premier Silvio Berlusconi, in varsta de 85 de ani, a anuntat sambata ca renunta sa candideze la presedintie, post pentru care votul incepe luni in parlamentul italian, informeaza AFP. Miliardarul italian a facut campanie in culise de mai multe saptamani pentru a-i succede actualului presedinte,…

- Cu toate ca in statisticile UE, țara noastra se afla constant la coada clasamentului in ierarhia nivelului de trai al populației, Romania iși trateaza parlamentarii la același nivel cu țarile cele mai instarite. Un parlamentar in Romania dispune de circa 10.000 de euro, sub forma de indemnizație și…

- Comentatorii se indoiesc ca fostul premier are șansa de a obține sprijinul majoritații parlamentarilor, iar un ziar din Peninsula a lansat o petiție in care a avertizat ca Silvio Berlusconi nu este garantul Constituției, ci al corupției și prostituției, scriu AFP și The Guardian. Veteranul politicii…