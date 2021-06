Stiri pe aceeasi tema

- Italia, una dintre tarile europene cele mai afectate de pandemia de COVID-19, va ridica obligativitatea purtarii mastii in aer liber incepand de luni, 28 iunie, a anuntat Ministrul italian al sanatatii, Roberto Speranza, relateaza AFP. ‘Incepand cu 28 iunie, am pus capat obligativitatii de a purta o…

- Italia, una dintre tarile europene cele mai afectate de pandemia de COVID-19, va ridica obligativitatea purtarii mastii in aer liber incepand de luni, 28 iunie, a anuntat Ministrul italian al sanatatii, Roberto Speranza, relateaza AFP. "Incepand cu 28 iunie, am pus capat obligativitatii de…

- „Începând cu 28 iunie, am pus capat obligativitatii de a purta o masca în exterior”, a anuntat ministrul Roberto Speranza pe contul sau de Facebook, precizând ca aceasta decizie se va aplica regiunilor…

- Primarul comunei Lupșa din județul Alba, Radu Penciu, a anunțat ca DN75, aflat intr-o stare deporabila, va intra in reparație. Acesta a spus ca a avut o intalnire cu ministrul Transporturilor, Catalin Drula și cu vicepremierul Dan Barna, colegii sai de partid. Penciu a postat de altfel o fotografie…

- Aproximativ 36% dintre romani au spus ca in ultimul an au preparat paine sau alte produse similare in propria bucatarie, potrivit studiului realizat de Reveal Marketing Research despre obiceiurile de consum ale romanilor privind produsele de panificatie, care mai arata ca atunci cand vine vorba despre…

- Raluca Turcan a fost amendata cu 500 de lei de polițiștii sibieni, dupa ce a aparut saptamana trecuta fara masca de protecție la o acțiune de impadurire. Ministrul muncii a declarat marți ca a primit inștiințarea prin poșta, dar ca mai are 10 zile timp sa o plateasca la jumatate din valoare, potrivit…

- Vlad Voiculescu și Claudiu Nasui s-au intalnit vineri, 2 aprilie, intr-un grup comun de lucru cu reprezentanții industriei HoReCa din Romania, la care a participat și secretarul de stat Andreea Moldovan, a informat Ministerul Sanatații. Discuțiile dintre ministrul Sanatații și cel al Economiei au fost…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, a criticat manifestanții de la protestele AUR care au ales sa scandeze impotriva medicilor in curțile spitalelor. In unele urașe, protestatarii AUR au scandat impotriva medicilor, mergand chiar in curțile spitalelor COVID-19. Vlad Voiculescu a ținut sa sublinieze…