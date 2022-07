Italia: La Verona, seceta a dus la limitarea folosirii apei potabile Verona, oraș cu patru milioane de locuitori din nord-estul Italiei, a decis, sambata, sa raționalizeze folosirea apei potabile din cauza secetei care lovește toata Italia, transmite presa din peninsula. Din cauza situației meteorologice și a consecințelor asupra aprovizionarii cu apa, primarul a semnat o ordonanța care limiteaza folosirea apei potabile in scopuri domestice, se precizeaza intr-un comunicat publicat pe site-ul primariei. Pana la 31 august, va fi deci interzisa folosirea apei potabile pentru stropitul culturilor, gradinilor, terenurilor de sport, inclusiv pentru spalatul mașinilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

