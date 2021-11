Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun din centrul Sibiului se va deschide vineri, doar pentru cei care au certificat verde, au anuntat, miercuri, organizatorii. Evenimentul va avea loc in interiorul unui perimetru inchis, care va permite verificarea. In cazul copiilor sub 12 ani, accesul se va face doar insoțiți de un…

- Odata cu creșterea cazurilor in Romania, autoritațile au luat masura ca doar persoanele vaccinate sa aiba voie sa intre in spații precum centre comerciale și alte magazine care nu se ocupa cu comerțul alimentar. Persoanele care au avut covid nu iși pot scoate certificat verde Autoritațile permite celor…

- Accesul persoanelor nevaccinate sau care nu au trecut prin boala va fi interzis in restaurantele, barurile sau saloanele de infrumusetare din capitala Austriei, a anunțat joi primarul Vienei. Masura are ca scop stoparea celui de-al patrulea val al pandemiei de Covid-19, in condițiile in care numarul…

- Noi masuri restrictive vor fi impuse, incepand de luni. Cei ce dețin certificatul verde nu sunt insa atat de afectați de ele. CE fac cei ce n-au alta dovada a trecerii prin COVID 19, decat anticorpii: Autoritațile au anunțat noi masuri restrictive care intra in vigoare de luni, 25 octombrie 2021. Cei…

- În Cluj-Napoca incidența Covid-19 este de 7,48 de cazuri la 1.000 de locuitori. Având în vedere ca municipiul nu a depașit pragul de 7,5/1.000, de luni se vor aplica restricții potrivite localitaților cu incidența mai mare de 6/1.000, dar mai mica decât 7,5/1.000.…

- Consiliul de Stat din Italia a respins solicitarea a patru persoane nevaccinate, care au sustinut ca impunerea documentului incalca confidentialitatea sanatatii. In perioada 15 octombrie - 31 decembrie, Green Pass-ul va fi obligatoriu in Peninsula, pentru a putea merge la munca, noteaza Mediafax.…

Restaurantele, chiar din zona roșie, unde incidența depașește 3 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori, ar putea ramane deschise pentru clienții cu certificatul verde. Tot cu certificatul verde,...