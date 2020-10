Premierul italian, Giuseppe Conte, a anuntat duminica seara o noua serie de masuri pentru a stopa recrudescenta COVID-19, in special restrictii legate de barurile si restaurantele si extinderea muncii de la distanta, noteaza AFP.

Aceste masuri "vor trebui sa ne permita sa infruntam noul val de contaminari care loveste sever Italia si Europa. Nu putem pierde timp. Trebuie sa punem in aplicare aceste masuri pentru a evita un nou lockdown generalizat ce ar pune economia in pericol",…