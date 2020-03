Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Milano suspecteaza ca exista persoane care fac specula cu masti si dezinfectanti si le vand la suprapret pe internet, profitand de situatia actuala care, in unele cazuri, s-a transformat in panica, cauzata de raspandirea Covid-19 in nordul tarii, scrie Corriere della Sera.

- 2 decese (cu varsta de 75 și 78 ani) și 60 infectați cu coronavirus au fost inregistrați la sfarșitul zilei de ieri in Italia. Cazurile sunt din nordul Italiei, majoritar in regiunile Lombardia și Veneto, care reprezinta inima industriala a țarii. Toate școlile au fost inchise, evenimentele contramandate.…

- Reprezentanții DSP Timiș au mers, duminica, la Aeroportul din Timișoara, dupa ce au aparut informații ca in avionul care ateriza din Bergamo s-ar afla persoane venite din Lombardia. Purtatorul de cuvant al DSP Timiș, Cornelia Bubatu, a declarat, pentru Mediafax, ca instituția pe care o reprezinta a…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații, potrivit Mediafax. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat ca sunt romani printre cele peste 70 de cazuri confirmate de coronavirus.…

- O a doua persoanAƒ testatAƒ pozitiv pentru noul coronavirus a murit A®n Italia, unde pA¢nAƒ A®n prezent au fost raportate 29 de cazuri de contaminare, dintre care 27 A®n Lombardia AYi douAƒ A®n Veneto.

- Un roman din Italia, in varsta de 42 de ani, este suspect de coronavirus. Acesta lucreaza la un hotel in care au stat cei doi turiști chinezi bolnavi de coronavirus, relateaza Corriere della Sera. Romanul, identificat drept Marian C., a fost plasat in carantina și apoi dus la spital „Lazzaro Spallanzani”…

