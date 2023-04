Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin o persoana si-a pierdut viata și alte șase au fost ranite intr-un atentat terorist in Tel Aviv, transmite The Guardian . Din primele informatii, victimele sunt turiști straini. O mașina a intrat intr-un grup de persoane in apropierea unui parc popular de pe litoral, dupa care s-a rasturnat,…

- Poliția israeliana a declarat ca o mașina a lovit un grup de oameni in apropierea unui parc popular de pe malul marii. Forțele de intervenție au spus ca l-au impușcat pe șoferul mașinii. Serviciul de salvare al Israelului a descris incidentul drept un atac armat.Magen David Adom, echivalentul israelian…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a indemnat Congresul SUA sa actioneze neintarziat pentru interzicerea armelor de asalt, dupa incidentul petrecut luni intr-o scoala din Nashville, unde o atacatoare a deschis focul si a ucis trei copii de 9 ani si trei adulti, informeaza Rador.Politia americana…

- Verificarile preliminare arata ca locomotiva care a lovit vagonul de calatori avea viteza mare, iar sistemul de franare s-ar fi blocat. Politia a intocmit un dosar penal pentru distrugere sau semnalizare falsa, ucidere si vatamare corporala din culpa. Relateaza corespondenta Radio Romania. Maria Mandita:…

- Medicamente contrafacute depistate la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II din județul Arad in finalul de saptamana trecut. Aici s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de ieșire din țara, un cetațean german in varsta de 39 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare…

- Un atacator palestinian a deschis joi focul in Tel Aviv, ranind trei persoane, dupa care a fost ucis de Politie, in ceea ce premierul Benjamin Netanyahu a etichetat drept un „atac terorist”, pe fondul tulburarilor tot mai intense in Cisiordania. Grupul islamist Hamas a revendicat atacul. Atacatorul…

- Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Arad au precizat ca autoturismul care a fost incendiat marți seara in extravilanul orașului Ineu, fusese abandonat de mai mult timp in camp. Autoturismul aparține, conform IPJ Arad, unui cetațean italian care nu se afla in țara. Cel care a pus focul…

- Poliția din Marea Britanie a anunțat vineri ca, in urma unei anchete, a pus sub acuzare un soldat pentru infracțiunea de terorism și pentru alte infractiunim legate de explozibili, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…