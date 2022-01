Stiri pe aceeasi tema

- Fetele fostului patron al companiei Rompetrol, Dinu Patriciu, Ana și Maria Patriciu, și fostele neveste ale acestuia, Dana Rodica și Sabina, trebuie sa achite catre stat prejudiciul de peste 58 de milioane de dolari și dobanda din 2001 de peste 83 de milioane de dolari, in solidar cu compania Rompetrol,…

- In urma cu mai bine de o luna, dezvaluiam ca DNA a reactivat dosarul ”Calea Dacia” , un dosar inceput in anul 2015, dupa o ancheta a DLAF (Departamentul de Lupta Antifrauda), o ancheta inceputa ”in rem” și care, spuneam atunci, va ajunge foarte probabil sa devina ”in personam”.

- Guvernul britanic a anuntat joi deschiderea unei anchete publice cu privire la moartea lui Dawn Sturgess, o victima colaterala a otravirii cu noviciok a fostului dublu agent Serghei Skripal, în 2018, relateaza AFP.Dawn Sturgess, mama a trei copii, a murit la 8 iulie 2018, la vârsta de…

- O ancheta ce a fost facuta in clinica unde se trata Petrica Mațu Stoian a scos la iveala mai multe nereguli. Din acest motiv unitatea medicala a primit o amenda uriașa. Iata ce spune sora artistului, dupa aflarea noilor vești.

- Bazinul Rapid ramane inca inchis. A trecut o luna de cand polițiștii de la Secția 20, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, au inceput cercetarile in cazul celor 18 copii intoxicați cu clor in bazinul clubului din Giulești. Nu s-a ajuns inca la nicio concluzie. „Dosarul…

- 15 milioane de euro au incasat mai mulți romani, dupa ce au planificat o escrocherie ce urma sa le aduca in total aproximativ 60 de milioane de euro, anunța Corriere della Sera . Parchetul din Milano și Poliția de Finanțe Cremona și Novara au facut 16 arestari sub acuzațiile de inșelaciune calificata…

- Persoana vatamata a sesizat DNA Serviciul Teritorial Constanta, aratand ca Daniel Rafte ar fi exercitat asupra sa multiple acte de constrangere, constand in exercitarea de acte de violenta asupra sa, pentru a o determina sa ii dea suma de 30.000 euro sau un autoturism. Pocurorii din cadrul Directiei…

- Dosarul penal al sefului Biroului Ordine si Liniste Publica din cadrul Politiei Locale Alba Iulia se intoarce la Parchet. Curtea de Apel Alba Iulia a respins definitiv pe data de 21 octombrie 2021 acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat intre inculpat si Parchetul de pe langa Judecatoria Alba…