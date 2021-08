Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit MAE, in prezent sunt 60.747 de cereri in așteptare de redobandire a cetațeniei romane din partea unor cetațeni ai Republicii Moldova. Peste 2.000 dintre solicitanți vor sa depuna juramantul de credința fața de Romania la București la sediul Autoritații Naționale pentru Cetațenie (ANC), precizeaza…

- Recordul absolut de temperatura inregistrat pana acum poate fi depașit in orice moment. Temperatura medie in Romania ar putea crește cu cateva grade Celsius in cea mai calda luna a anului, astfel incat, in anii urmatori, ne vom putea confrunta cu temperaturi de peste 50 de grade Celsius. ”Rezultatul…

- Ministrul economiei, Claudiu Nasui, a descoperit, in sfarșit, cat de mari sunt taxele și impozitele impuse de stat – motivul situației financiare precare a majoritații angajaților din Romania. Nasui, arata, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca, in fiecare an, un roman munceste 170 de zile doar ca…

- Imagini spectaculoase din Munții Rodnei au fost postate, vineri, pe Facebook, de Administrația Parcului Național Munții Rodnei. „Roz in Parcul National Muntii Rodnei ????….. muntele va așteapta”, au scris reprezentanții administrației parcului natural, referindu-se la versanții acoperiți de Rhododendronul…

- Un strat de zapada s-a asternut in Masivul Bucegi, unde a inceput din nou sa ninga. Salvamontistii au postat pe Facebook o serie de imagini surprinse luni dimineata la Cota 2000 din Bucegi. Imaginile surprinse, luni dimineata, la Refugiul Salvamont Busteni, arata ca ninge, iar un strat de zapada a acoperit…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose face o analiza a campaniei de vaccinare din Romania, in comparație cu celelalte țari din Uniunea Europeana, concluzia fiind ca scuza Guvernului Cițu, ca romanii sunt de vina pentru ca nu vor sa se vaccineze, este una mincinoasa, care vrea sa acopere neputința, nesimțirea…

- Mihai Tudose, fost premier și europarlamentar PSD, cere demisia Guvernului Cițu dupa eșecul inregistrat la Bruxelles pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Intr-o postare pe Facebook, Tudose avertizeaza ca Romania rateaza incasarea a 4 miliarde de euro, “gura de oxigen de care…

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose a scris, sambata, pe Facebook, ca vestea zilei vine de la Londra, unde ministrii de Finante ai tarilor G7 au ajuns la acordul istoric pentru taxarea multinationalelor, printr-un impozit minim la nivel mondial pentru companii, de 15%. Europarlamentarul PSD susține insa…