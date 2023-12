Italia a câștigat competiția brânzei în fața Franței Cine crede ca branzeturile franțuzești sunt cele mai bune, se inșala! Recent, in top 100 cele mai bune branzeturi de pe mapamond, realizat de „Taste Atlas”, Italia a invins Franța. Patru din cele mai bune șase branzeturi din lume sono italiani. Ce sunt branzeturile franțuzești Reblochon, Mont d’Or, Comte, Saint-Andre? Mai nimic pe langa cele italienești precum Parmigiano Reggiano și Buratta care ocupa locul 1 respectiv 3 cele mai bune sortimente de branza din lume, potrivit „Taste Atlas”, catalogul online al alimentelor din intreaga lume, in clasamentul top 100 cele mai bune branzeturi din lume,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

