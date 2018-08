Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in urma unei cresteri bruste de nivel a raului Raganello, in parcul national Pollino din Calabria, a crescut la 11, a anunțat marți dimineața șeful Protectiei civile regionale, Carlo Tansi, potrivit jurnalul.ro.

- Cel putin zece persoane au murit in sudul Italiei, in urma unor inundatii provocate de ploi puternice, in Parcul National Pollino, in Calabria, a anuntat Protectia Civila, relateaza Reuters.

- Cel putin zece turisti au murit, iar alti sase au fost raniti in urma cresterii rapide a nivelului apei unui rau intr-un canion din regiunea Calabria, in sudul Italiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel puțin zece oameni au fost uciși de o viitura puternica, in regiunea Calabria, in sudul Italiei. Aceștia se aflau in parcul național Pollino, unde faceau o drumeție, in momentul in care un rau și-a ieșit brusc din matca, relateaza The Guardian. Ploile abundente au provocat cresterea brusca a unui…

- Opt excursionisti si-au pierdut viata in urma unei cresteri bruste de nivel a raului Raganello, in parcul national Pollino din Calabria, a anuntat luni Protectia civila italiana, citata de AFP."Avem oficial opt morti, dar nu putem exclude faptul ca acest bilant ar putea sa creasca", a precizat…

- Cel putin opt turisti au murit, iar altii au fost raniti in urma cresterii rapide a nivelului apei unui rau intr-un canion din regiunea Calabria, in sudul Italiei, informeaza publicatiile Il Fatto Quotidiano si La Repubblica.

- Opt excursionisti si-au pierdut viata in urma unei cresteri bruste de nivel a raului Raganello, in parcul national Pollino din Calabria, a anuntat luni Protectia civila italiana, citata de AFP. "Avem oficial opt morti, dar nu putem exclude faptul ca acest bilant ar putea sa creasca", a precizat pentru…

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri, transmit AFP, Reuters si dpa.