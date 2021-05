Stiri pe aceeasi tema

- In perioada Sarbatorilor Pascale Ortodoxe nu au fost inregistrate evenimente deosebite din perspectiva ordinii și siguranței publice, pe anumite segmente fiind inregistrate scaderi ale infracționalitații comparativ cu anii trecuți. Spre exemplu, infracționalitatea cu violența inregistrata in perioada…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat sambata, dupa ședința Consiliului Municipal pentru Situații de Urgența București, ca restricțiile au fost prelungite, insa incidența a scazut in prezent sub 4 la mia de locuitori, urmand ca atunci cand rata coboara sub 3 sa existe noi relaxari.

- Printre masurile propuse pentru aprobare in ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența de joi se numara limitarea numarului clienților in magazine, declararea programului de lucru, interzicerea organizarii de evenimente sau activitați private pentru copii in spații inchise precum afterschool-uri…

- Pompierii mureșeni din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ,,Horea" al județului Mureș au intervenit, pana in dimineața zilei de marți, 23 martie, de 53 de ori, avand loc trei incendii, un accident rutier, trei alte situații de urgența și 46 de intervenții SMURD. Potrivit unui anunț…

- In ultimele 12 ore, pompierii brasoveni au intervenit la 10 solicitari pentru degajarea mai multor arbori cazuti pe partea carosabila, in urma manifestarii fenomenelor meteorologice (amintim ca judetul Brasov se afla sub incidenta codului portocaliu de viscol si ninsoare). In urma prabusirii copacilor…

- Colonelul Orlando Schiopu, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov (ISUBIF), a declarat ca primele echipaje de pompieri care au ajuns la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" au constatat ca nu a fost vorba despre un incendiu, iar in interiorul unitatii mobile ATI,…

- Municipiul Brașov intra in scenariul roșu incepand de astazi, din cauza incidenței de peste 3 la mia de locuitori. In acest context, al incidenței cumulate ce depașește pragul de 3/1000 de locuitori, anunțata prin Hotararea nr. 35/18.02.2021 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al Județului…

- Activitatea agenților economici care nu respecta masurile anti-COVID-19 va fi suspendata temporar, a anunțat premierul Florin Cițu. Florin Citu a anuntat miercuri ca va fi elaborat un act normativ care prevede suspendarea activitatii, pe o perioada determinata, a operatorilor economici care nu respecta…