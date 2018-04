Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al Judetului Alba cu sediul in municipiul Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, nr.10, județul Alba, organizeaza concurs in vederea ocuparii postului de execuție vacant aferent funcției de Ofițer specialist II din cadrul Inspecției de Prevenire – compartimentul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al Judetului Alba cu sediul in municipiul Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, nr.10, județul Alba, organizeaza concurs in vederea ocuparii postului de execuție vacant aferent funcției de Ofițer specialist II din cadrul Inspecției de Prevenire – compartimentul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Barbu Catargiu” al judetului Ialomita organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post de executie vacant din cadrul compartimentului Avizare-Autorizare, prin incadrare directa. Recrutarea se face din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile…

- Pentru a comemora 41 de ani de la devastatorul cutremur din 1977, in care mii de persoane au fost ranite, peste 1500 pierzandu-si viata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Drobeta” al Judetului Mehedinti a desfasurat, ieri, in doua centre comerciale ...

- In fiecare an, la data de 28 februarie se sarbatoreste Ziua Protectiei Civile in Romania. Cu acest prilej, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al Judetului Mehedinti va organiza o serie de activitati: -Sambata si duminica, 24-25 februarie a.c., intre ...

- In saptamana 12-16 februarie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 15 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) al judetului Galati a fost solicitat, in anul 2017, prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta in 24.007 situatii, in medie de 66 apeluri pe zi. Numarul situatiilor de urgenta pentru care au intervenit a fost 11.213, media interventiilor fiind…

- In saptamana 22-26 ianuarie, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 11 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a…