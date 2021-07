Stiri pe aceeasi tema

- Purtarorul de cuvant al ISU Constanța, Anamaria Stoica, arata ca, in acest moment, incendiul de la Rafinaria Petromidia-Navodari arde cu flacara și va fi o operațiune de durata stingerea acestuia. Din primele informații, incendiul ar fi pornit de la instalația de transport a gazelor. ”O explozie…

- VIDEO| INCENDIUL de la Petromidia Navodari: MOMENTUL in care s-a produs EXPLOZIA, filmat de un turist Oamenii din localitațile invecinate au primit mesaj RO-Alert sa ramana in locuințe și sa nu deschida geamurile. Ministrul Mediului a declarat ca impactul asupra mediului poate fi major. UPDATE 14.15.…

- Bilanțul exploziei de la rafinaria Petromidia din Navodari, județul Constanța, a ajuns la șase victime, din care una cu arsuri grave, pe 45 la suta din suprafața corpului. O persoana este cautata la ora transmiterii știrii fiind data disparuta. Potrivit ISU Constanța, in urma exploziei urmate…

- Duminica, in China, a explodat o conducta de gaz. In urma incidentului au murit mai multe persoane. Cațiva zeci de cetațeni sunt grav raniți. In urma exploziei puternice au murit cel puțin 11 persoane, iar alte 37 au fost grav ranite. Explozia a avut loc in jurul orei 6:30, ora locala, in Shiyan, din…

- Afaceristul Ioan Crișan a fost ucis intr-o explozie provocata! Este verdictul pus de Poliția Romana, care a confirmat cea mai neagra ipoteza: aradeanul a murit in urma unui atentat cu bomba. ”Vom ajunge și la persoanele sau persoana care a produs acest incident”, a anunțat Poliția Romana. ”Au…

- O explozie puternica a zguduit, vineri dupa-amiaza, un bloc din Stei. Din primele informatii, explozia s-a produs la etajul patru al cladirii, iar pompierii militari sositi la fata locului au gasit o persoana ranita, iar intr-un alt apartament un cadavru, potrivit ebihoreanul.ro. Potrivit…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident rutier, produs pe strada Mircea cel Batran din Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina, in aceasta seara, in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, s a produs un accident rutier intre doua…

- O femeie de 38 de ani, medic intr-un spital constantean, a fost gasita decedata, duminica, in unitatea medicala, informeaza IPJ Constanta. „Politistii Sectiei 3 au fost sesizati cu privire la faptul ca, intr-o unitate spitaliceasca privata din municipiul Constanta, s-ar afla o femeie decedata. Deplasati…