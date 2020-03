Stiri pe aceeasi tema

- Compania iSTYLE Retail Romania, cel mai important retailer specializat Apple din Romania, a raportat pentru anul trecut o cifra de afaceri de 50 milioane euro, in crestere cu aproximativ 30%, retailerul anuntand totodata ca a deschis cel de-al unsprezecelea magazin al retelei in centrul comercial Iulius…

- iSTYLE inaugureaza sâmbata cel de-al unsprezecelea magazin din rețea, în Iulius Mall Cluj, consolidându-și astfel poziția de lider local în retail-ul dedicat produselor și soluțiilor Apple. Magazinul, proiectat și executat cu respectarea riguroasa a standardelor Apple, își…

- Superdry, retailer britanic de îmbracaminte casual și sport, a deschis primele sale locații din afara Bucureștiului, în Iulius Mall Cluj și în Iulius Town Timișoara. Piese vestimentare precum geci, hanorace, blugi și pantaloni, dar și accesorii și încalțaminte, cu un design…

- Compania bacauana Dedeman inaugureaza miercuri, 18 decembrie, la Zalau, magazinul cu numarul 50 al rețelei. Magazinul Dedeman Zalau, situat pe Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 84B a presupus o investiție totala de 12 milioane de euro și a creat 175 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Reteaua de magazine PENNY Market se extinde cu inca sase unitati in Branesti, Boldesti Scaieni – Lipanesti, Otopeni, Sebis, Rupea si Osorhei si ajunge, astfel, la 252 de spatii deschise in Romania, potrivit unui comunicat de presa.

- Parcul Sarbatorilor de iarna din Alba Iulia se va deschide duminica, la ora 17.00. Alaturi de un pahar de vin fiert sau un ceai cald, cei prezenți in Cetatea Alba Carolina vor putea privi luminițele și asculta un concert de colinde tradiționale, cantate de uratorii de la Augustin Bena. ”Locul se va…

- Lidl inaugureaza trei magazine noi, pe data de 5 decembrie: unul in Bucuresti, unul in Negresti-Oas, judetul Satu-Mare, iar cel de-al treilea in Botosani, ajungand astfel la 261 de unitati, anunta printr-un comunicat de presa.

- Lidl continua investitiile in Romania prin inaugurarea a trei magazine noi, pe data de 5 decembrie: unul in Bucuresti, unul in Negresti-Oas, judetul Satu-Mare, iar cel de-al treilea in Botosani.