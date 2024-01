Istoricul Adrian Cioroianu, la „Dialogurile Puterii”: „Puterea e ca o cutie cu lapte, are termen de valabilitate”

Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea peste 2.000 de km. de șosea rapida pana in 2030. Despre va fi atins aceasta ținta, a vorbit Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor la ”Dialogurile Puterii”. Ce bani sunt alocați pentru construcția de drumuri, care sunt problemele care intarzie implementarea…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu promite la „Dialogurile Puterii” ca atat timp cat va fi ministru va fi respectata tradiția romanilor de sacrificare a porcului de Ignat in gospodarii. Mai mult, ministrul prezinta planul de revigorare a sectorului de creștere a porcului in Romania in urmatorii ani,…

- Azi serbam 105 ani de la Unirea Transilvaniei cu Regatul! Cine a facut Unirea, ce inseamna acest eveniment pentru istoria Romaniei, ce am facut noi, romanii, cu acest eveniment, sunt intrebari la care putem gasi raspunsuri la ”Dialogurile Puterii”. Cristian Matache, senior editor al publicației PUTEREA,…

- O profesoara de istorie de la Colegiului Național ”Spiru Haret” din Targu Jiu a fost data afara dupa ce au acuzat-o ca le vorbește urat și ii desconsidera, dupa cum scrie pandurul.ro.

- Americanii liniștiți. Patru spioni CIA la inceputurile Razboiului Rece – O tragedie in trei acte de Scott Anderson este cea mai recenta apariție in colecția de Istorie a Editurii Trei. Publicata in traducerea Irinei Negrea, cartea este o fascinanta și cap

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, instituție publica de cultura care funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Maramureș, organizeaza in perioada 1-2 noiembrie 2023 evenimentul științific „Epoca Bronzului la fruntariile Bazinului Carpatic/The Bronze Age at the Edge of the Carpathian…

- Manifestarile organizate cu ocazia Zilei Armatei Romaniei au debutat marți, 24 octombrie, cu simpozionul de la la Muzeul de Istorie, in cadrul caruia au avut loc o lansare de carte, un moment artistic și o festivitate de premiere a elevilor de la Liceul de Arte „Balașa Doamna”, care au realizat picturi…

- Filiala Cluj a Academiei Romane a conferit, miercuri, titlul Meritul Cultural scriitorului Vladimir Besleaga, din Republica Moldova.Prof Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Romane si directorul Institutului de Istorie "George Baritiu" a declarat, in cadrul evenimentului festiv, ca lui…