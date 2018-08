Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarele trei luni vor aduce un regim termic calduros, cu valori termice peste mediile climatologice lunare, in iulie si august, respectiv apropiate de norme in septembrie, dar si cu deficite importante de precipitatii estimate, in principal, in ultimele doua luni de vara, releva prognoza de specialitate,…

- Judetele din Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul si estul Transilvaniei sunt, miercuri, sub cod galben de ploi abundente si instabilitate atmosferica, pana la ora 23.00. De la ora 9.00, in patru juete, dar si in zonele de munte din alte cinci va fi cod portocaliu, cantitatile de precipitatii…

- Miercuri, 27 iunie, in intervalul orar 03.00-23.00, județul Suceava va fi sub avertizare cod galben de ploi și vint. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, din a doua parte a nopții aria ploilor se va extinde treptat dinspre sudul teritoriului și va cuprinde majoritatea regiunilor, iar in…

- Se pare ca sarbatoarea Rusaliilor se ține diferit in funcție de fiecare regiune a țarii, scrie traditii-superstitii.ro. Astfel, in Moldova și Transilvania creștinii sarbatoresc Rusaliile timp de 3 zile, in Muntenia și Oltenia, Rusaliile se intind pe o perioada de 7 zile, iar in Banat 8 zile.…