Stiri pe aceeasi tema

- TURNEU… Iubitorii fotbalului din județul Vaslui sunt așteptați sa participe la ediția cu numarul 9 a turneului de minifotbal „Summer Cup” Vaslui, o competiție pentru toate varstele care are ca scop promovarea sportului. Organizata in fiecare an cu ocazia Zilelor Municipiului Vaslui, turneul va fi structurat…

- TABARA DE VARA „I Like IT”… Un lot de 25 de elevi pasionati de tehnologia informatiei (IT), din clasele IX-XI, din cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Barlad, a participat timp de doua saptamani la cursurile Școlii de Vara „I Like IT”. Tabara de vara a fost organizata de Facultatea de Electronica,…

- CIRC!… A fost cearta ca la ușa cortului in CLM Barlad! Tot scandalul a pornit de la un proiect de hotarare, prin care Liceul „Mihai Eminescu” ar fi primit banii necesari consolidarii și reabilitarii corpului B. Consilierii ar fi trebuit sa voteze acest proiect, introdus in ultima clipa pe ordinea de…

- REUSITE ASTRONOMICE… O medalie de bronz si doua mentiuni de onoare au obtinut elevii din judetul Vaslui la Olimpiada Nationala de Astronomie si Astrofizica, de anul acesta. Cei sase componenti ai lotului judetean sunt toti barladeni, elevi ai Colegiul National „Gheorghe Rosca Codreanu” si ai Liceului…

- VEȘNICUL EMINESCU… Poetul național, Mihai Eminescu, a fost comemorat la 134 ani de la trecerea sa in eternitate. Elevi mai mari sau mai mici, profesori, oameni de cultura, reprezentanți ai autoritaților locale au participat la momentul „Eternul Eminescu – 134 ani de la moarte”. S-au depus coroane, s-a…

- DECISIV… Campioana județului, CSM Vaslui, este in fața celui mai greu meci al sezonului, echipa vasluiana urmand sa intalneasca Moldova Cristești, in manșa tur a barajului de promovare in Liga 3. Antrenorul CSM-ului, Gabriel Craciun a prefațat duelul de la baraj. Cum crede antrenorul ca Vasluiul se…

- PIERDERE GREA…Iubitorii de teatru din Barlad si din Iasi sunt in doliu! Un mare actor barladean, Constantin Avadanei, a parasit scena si a plecat in ceruri. „Doliu in sufletele noastre. Cu adanca durere, anuntam plecarea dintre noi a actorului Constantin Avadanei. Un talent extraordinar, un om generos,…

- EVENIMENT CULTURAL… Elevii claselor a IX-a și a X-a, profil turism, de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, coordonați de prof. Daniel Ene, de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” și de Cristina Pascaru, de la Centrul Național de Informare și Promovare Turistica- Barlad, au avut o intalnire neașteptata…