A sosit si marele moment. Miliardarul Richard Branson a decolat in spatiu cu Virgin Galactic. Este o calatorie istorica, iar mizele ei, dincolo de progresul tehnologic, sunt deopotriva economice. Se da startul turismului spațial. Opt oameni iau parte la aceasta misiune pe care intreaga omenire o poate urmari in direct. Virgin Galactic va avea o […] The post Istoria se scrie LIVE! Miliardarul Richard Branson a decolat in spatiu cu Virgin Galactic (VIDEO) first appeared on Ziarul National .