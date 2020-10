Stiri pe aceeasi tema

- [caption id="attachment_45306" align="alignleft" width="690"] Așa arata fosta casa de cultura din or. Cornști in 2019[/caption] Dupa aproape 30 de ani – atat au stat neclintite ruinele casei de cultura din orașul Cornești – iata ca s-a produs marea demolare. ”Administrația Publica Locala Cornești a…

- Un zgarie-nori cu o inalțime de 330 de metri, inspirat de o torța de flacari, va deveni cea mai inalta cladire din Japonia și va fi deschis in 2027, scrie CNN.Situat deasupra unei noi piețe publice pline de plante din Tokyo, turnul va avea, de asemenea, o zona de observare din care vizitatorii se pot…

- Cultura Cucuteni-Tripolie este una din cele mai timpurii civilizatii din Europa, care s-a constituit cu citeva secole inainte de aparitia asezarilor umane in Mesopotamia si Egiptul Antic. Denumirea provine de la localitatile in preajma carora au fost descoperite pentru prima data vestigii ale acesteia…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta achizitioneaza sistem de supraveghere video cladiri Antrepozite Constanta Sud.Valoarea contractului este de 4.714.806 lei.Denumirea completa a proiectului atribuit este Sistem de supraveghere video cladiri Antrepozite Constanta Sud. Descrierea…

- Aproape 500 de mp din acoperisul unei cladiri vechi, apartinand fostei Scoli de Cavalerie din Targoviste, situata langa Jandarmeria Dambovita, s-au facut scrum in urma unui incendiu izbucnit, marti.

- Ce se intampla cu cladirea Casei de Cultura? Cladirea din Piața 1 Decembrie 1918, construita cu destinația – Casa de Cultura, a fost lasata in paragina de administrațiile precedente, devenind

- Dupa trei ani de la moartea Regelui Mihai, Palatul Elisabeta s-a deschis pentru vizitatori. Libertatea a facut un tur al cladirii istorice unde ultimul suveran a fost nevoit sa semneze abdicarea pe 30 decembrie 1947, la presiunea guvernului comunist condus de Petru Groza. Totodata, cititorii pot vedea…

- In aceasta seara, in jurul orei 20:00, pompierii de la Detașamentul Gaești au fost solicitați și au intervenit pe DN-72, in localitatea Dragodana, pentru asigurarea zonei in urma producerii unui accident rutier (un autocamion incarcat cu fier vechi rasturnat pe partea dreapta a drumului).