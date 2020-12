Stiri pe aceeasi tema

- ANUNT DE PRESA Curtea de Arges, 17 decembrie 2020 Anunt de incepere implementare proiect Granturi pentru capital de lucru acordate catre Meridian Dance 2000 SRL in calitate de beneficiar IMM cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2 la OUG nr. 130/31.07.2020…

- FC Argeș și Hermannstadt au remizat, scor 2-2, in etapa cu numarul 14 din Liga 1. Dalbea a deschis scorul inca din minutul 9, din lovitura de la 11 metri, stabilind și rezultatul primei reprize, 1-0 pentru Hermannstadt. Citește și Curtea de Argeș: Dosar penal pentru evaziune fiscala și spalare de…

- Se simte apropierea Betleemului in duminica de dupa praznuirea Sfantului Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Pe de o parte, suntem asezați in lumina binecuvantat randuita a atenției noastre, ce trebuie indreptata catre fragilitatea nevoinței Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș,…

- Sinagogile din Timișoara sunt importante cladiri istorice ale orașului, insa momentan nu sunt puse in valoare așa cum ar trebui, iar noua administrație cauta soluții pentru a remedia aceasta situație. „Am avut o intalnire cu Luciana Friedman, președintele Comunitații Evreiești din Timișoara, cu deputatul…

- Sfanta Mucenița Filofteia a trait in sec. al XIII-lea, in sudul Dunarii, insa nu se știe cu exactitate daca provenea din neam de romani sau de bulgari. Numele sau in limba greaca inseamna „iubitoare de Dumnezeu”. Pentru ca a dovedit mila fața de oamenii sarmani, a fost omorata de tatal sau, la varsta…

- Sfantul Nicolae este unul dintre cei mai populari sfinti din tara noastra. El este iubit si asteptat cu nerabdare de toti oamenii, indiferent de varsta sau stare sociala. Acest sfant s-a evidentiat prin bunatate deosebita fata de cei lipsiti, ocrotitor al fetelor, ajutator al familiilor numeroase, aparator…

- Licitația pentru Sectorul 3 al autostrazii Pitești – Sibiu, lotul dintre Cornetul și Tigveni, a adunat 15 companii și asocieri de companii. Lotul starnește interes fiind cel mai mare din autostrada care va lega Sibiul de București și cea mai mare licitație organizata vreodata de CNAIR. Valoarea construcției…

- Un mandat de parlamentar este o responsabilitate uriașa pentru cel care-l dobandește prin vot, adica prin increderea asumata a membrilor comunitații care il trimit in forul legislativ al țarii pentru a-i reprezenta. Una din pasiunile sale este istoria Adrian Miuțescu, președinte PNL Argeș și candidat…