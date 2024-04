Istoria dezvoltării atleticii ușoare moldovenești Atletica ușoara este numita regina sporturilor și acest lucru nu este intimplator. In fiecare sport - fotbal, baschet, volei, gimnastica artistica și ritmica - exista elemente de atletism. Acesta este unul dintre cele mai vechi sporturi. Din cele mai vechi timpuri, exercițiile fizice și competițiile sportive au fost parte integranta a vieții cotidiene a moldovenilor. Ele erau organizate in Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Magnoliile sunt printre cele mai frumoase și fascinante flori cu care ne intalnim in natura. Cu o istorie veche de milioane de ani, aceste flori sunt considerate unele dintre cele mai vechi plante cu flori de pe Pamant. Magnoliile sunt parte a familiei botanice Magnoliaceae și sunt cunoscute pentru…

- Criticul și istoricul literar Alex Ștefanescu a murit astazi. la varsta de 76 de ani. Anunțul a fost facut de scriitorul Daniel Cristea-Enache.„O veste care indoliaza cultura romana: a murit marele critic și istoric literar Alex Ștefanescu. Dumnezeu sa-l odihneasca”, scrie Daniel Cristea-Enache pe Facebook.…

- Republicanii care blocheaza un pachet de ajutor militar pentru Ucraina, evident, nu-și amintesc de atacurile teroriste din 11 septembrie, scrie Hal Brands, editorialist la Bloomberg și profesor emerit al Școlii de Studii Internaționale Avansate Henry Kissinger de la Universitatea Johns Hopkins.

- Atacanta zambiana Racheal Kundananji a devenit cea mai scumpa jucatoare din istoria fotbalului feminin, dupa ce formația americana Bay FC le-a platit celor de la Real Madrid 735.000 de euro pentru a o transfera. Bay FC, o noua franciza din liga americana cu sediul in San Jose, nu a dat detalii despre…

- Consiliul Local Florești a aprobat, joi, proiectul de buget al celei mai mari comune din țara pe anul 2024. In valoare de aproximativ 220 de milioane de lei, este cel mai mare din istoria comunei clujene.

- Casa negustorului Mihalache Catica este considerata cea mai veche cladire din Capitala. Chiar daca are circa 200 de ani, aceasta se afla intr-o stare impecabila. Casa, care a fost construita in secolul al XIX-lea, se afla in centrul vechi al Capitalei, la intersectia strazilor B.P. Hasdeu si Petru Rares,…

- Cladirile vechi ale Baii Mari dispar. Poate casa pe langa care ați trecut ieri, azi nu mai este. In locul ei apare un bloc de locuințe. Casele vechi ale municipiului dispar una cate una și nimeni din administrația locala nu face absolut nimic. Cladirea la care ne referim azi a fost pe strada Vasile…

- In Australia, cercetatorii au descoperit recent fosile de cianobacterie care dateaza de 1,75 miliarde de ani. Analiza acestor forme de viața antice a relevat faptul ca aveau structuri fotosintetice, cunoscute sub numele de membrane tilacoide, informeaza Rador Radio Romania.Acestea conțin pigmenți…