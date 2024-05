Isterie totală. Peste 19.000 MW din fotovoltaice, pregătiți să dezechilibreze rețelele Pe lista cu instalatiile de producere energie electrica din regenerabile in faza de elaborare studiu de solutie in vederea obtinerii ATR, elaborata de Transelectrica, se regasesc parcuri fotovoltaice cu o putere instalata totala de 19.240 MW, marea majoritate cu data intrarii producției in sistem intre 2024 și 2026. Și asta in condițiile in care puterea […] The post Isterie totala. Peste 19.000 MW din fotovoltaice, pregatiți sa dezechilibreze rețelele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

