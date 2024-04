S-a dat alerta! Mașinile electrice au început să dezechilibreze rețelele energetice Asociația Internaționala a Energiei (IEA) a atras atenția ca exista pericolul major al dezechilibrarii sistemelor energetice, din cauza incarcarilor vehiculelor electrice, in special a flotelor de camioane. Asociația solicita masuri de genul instalarii unor generatoare care sa se incarce de la soare, precum și evitarea incarcarilor rapide seara, cand consumul general de energie electrica crește […] The post S-a dat alerta! Mașinile electrice au inceput sa dezechilibreze rețelele energetice first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu primele ore ale dimineții, șoferii din diverse orașe ale Romaniei au fost surprinși sa-și gaseasca automobilele acoperite de un strat fin de nisip roșiatic. Fenomenul, aparent neobișnuit pentru regiune, a starnit discuții aprinse pe rețelele sociale, in timp ce Administrația Naționala de…

- Proiectul „Eficienta Energetica in case inteligente, cladiri inteligente si retele inteligente” derulat in ultimele 14 luni de Federatia ACUE in parteneriat cu Asociatia pentru Energie Curata si Combaterea Schimbarilor Climatice (AECCSC), a actionat pe trei piloni furnizand, prin intermediul unor experti,…

- Președintele Joe Biden a fost indemnat sa baneze importurile mașinilor electrice cinezești in Statele Unite. Președintele Comisiei Bancare a Senatului, Sherrod Brown a spus: „Mașinile electrice chinezești sunt o amenințare existențiala catre industria auto americana.”, relateaza BBC.

- Primaria Comunei Bistra a depus pentru finanțare un proiect prin care intenționeaza sa realizeze o capacitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul comunei Bistra. Aceasta investiție pe fonduri nerambursabile presupune instalarea unei capacitați proprii de producție…

- Intr-o lume in continua mișcare, unde nevoia de energie electrica este mai mare ca niciodata, alegerea soluțiilor optime pentru instalațiile electrice devine esențiala. Fie ca vorbim despre proiecte rezidențiale, comerciale sau industriale, calitatea și siguranța cablurilor și a aparatajului electric…

- ”Intalnire importanta azi la Bruxelles cu Kadri Simson, comisarul european pentru energie. Am abordat situatia regionala, inclusiv efectele atacurilor rusesti asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, cele mai dure de la inceputul invaziei. Romania sprijina Ucraina cu ajutor de avarie, raspunzand…

- Masinile electrice din Romania au inregistrat anul trecut o crestere de 26%, ajungand la o cota de piata de 24% in 2023, iar utilizarea practicilor de date uniforme este primordiala pentru a spori satisfactia utilizatorilor si pentru a incuraja adoptarea pe scara larga, a afirmat Mihai Draghici, Partener,…

- Mașinile cu motoare cu ardere interna revin in preferințele soferilor, in defavoarea autoturismelor electrice, conform unui studiu „Deloitte 2024 Global Automotive Consumer”. Masinile cu motoare pe benzina si pe motorina revin pe crestere in preferintele consumatorilor din anumite piete, respectiv SUA…