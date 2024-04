Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat sambata ca a recuperat in timpul noptii trupul unui ostatic ținut prizonier de Hamas in Khan Yunis (sudul Fasiei Gaza). Acesta a fost ucis, potrivit israelienilor, in captivitate.

- Anunțul despre un plan de evacuare a civililor a fost facut luni de biroul lui Benjamin Netanyahu, care este in continuare hotarat sa lanseze o ofensiva militara impotriva orasului supraaglomerat Rafah, relateaza AFP, citat de News.ro.Armata „a prezentat Cabinetului de razboi un plan de evacuare a populatiei…

- Armata israeliana trebuie sa-si desfasoare operatiunea militara in orasul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, unde aproximativ 1,4 milioane de palestinieni s-au refugiat și locuiesc inghesuiti, intrucat in caz contrar Israelul "va pierde razboiul" impotriva Hamas, a susținut sambata seara premierul Benjamin…

- O serie de lovituri aeriene israeliene in cursul noptii de duminica spre luni la Rafah, un oras din Fasia Gaza la frontiera cu Egiptul, au facut 52 de morti, potrivit unui bilant al Ministerului Sanatatii al miscarii islamiste Hamas, aflat la putere in Gaza, relateaza AFP, citat de Agerpres.Aceste…

- Casa Alba a declarat joi ca nu va sprijini niciun plan al Israelului pentru operatiuni militare majore la Rafah si a declarat ca secretarul de stat Antony Blinken a exprimat clar preocuparile SUA cu privire la astfel de operatiuni, relateaza Reuters. Fortele israeliene au bombardat joi zone din orasul…

- Armata israeliana a bombardat joi, 8 februarie, zone din orașul sudic Rafah, aflat la granița Fașiei Gaza cu Egiptul și unde s-a refugiat mare parte din populația teritoriului, relateaza Reuters și The Guardian. Atacurile au loc la o zi dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins o propunere…

- Din cauza ostilitaților din orașul Khan Younis din sudul Fașiei Gaza tot mai multe persoane au fugit catre Rafah, la granița cu Egiptul, descrie situația din zona Biroul umanitar al Națiunilor Unite, care afirma ca orașul de frontiera este acum o „oala sub presiune a disperarii”, relateaza Reuters.Totul…