Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei israeliene, Yair Lapid, a prezentat duminica un proiect care vizeaza „ameliorarea” conditiilor de trai ale palestinienilor in Fasia Gaza in schimbul unei promisiuni din partea miscarii Hamas, aflata la putere in aceasta enclava palestiniana, de a da dovada de retinere, transmite AFP

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid a prezentat duminica un proiect care vizeaza ''ameliorarea'' conditiilor de trai ale palestinienilor in Fasia Gaza in schimbul unei promisiuni din partea miscarii Hamas, aflata la putere in aceasta enclava palestiniana, de a da dovada de retinere,…

- Israelul a efectuat luni atacuri aeriene in Fasia Gaza, ca raspuns la baloanele incendiare lansate inspre teritoriul sau din enclava palestiniana si care au provocat incendii de tufisuri, transmite AFP. Raidurile, care au vizat tinte din localitatile Gaza, Khan Younes si Jabalia au provocat pagube materiale,…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza si considerata terorista de Israel si alte state occidentale, i-a felicitat luni pe talibani pentru „victorie”, dupa ce acestia au preluat din nou controlul in Afganistan, transmite AFP, potrivit Agerpres . Gruparea islamista „felicita…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, la putere in Fasia Gaza, i-a felicitat luni pe talibani pentru 'victorie', dupa ce acestia au preluat din nou controlul in Afganistan, transmite AFP. Gruparea armata palestiniana, considerata terorista de Israel si de state occidentale, 'felicita miscarea…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, la putere in Fasia Gaza, i-a felicitat luni pe talibani pentru 'victorie', dupa ce acestia au preluat din nou controlul in Afganistan, transmite AFP. Gruparea armata palestiniana, considerata terorista de Israel si de state occidentale, 'felicita miscarea…

- Organizatia neguvernamentala Human Rights Watch (HRW) a acuzat marti Israelul si gruparea armata palestiniana Hamas de 'presupuse crime de razboi' in cursul confruntarilor din luna mai inspre si dinspre Fasia Gaza, relateaza France Presse. In perioada 10-21 mai, miscarea fundamentalista Hamas,…

- Israelul a efectuat atacuri aeriene asupra Fașiei Gaza duminica, 25 iulie, dupa ce au fost lansate baloane incendiare pe teritoriul sau din enclava palestiniana, provocand incendii de vegetație. Loviturile IDF (armata israeliana), care nu au provocat victime, au vizat o zona nelocuita din nordul enclavei…