Ajutor record pentru Fâșia Gaza Peste 1.200 de camioane cu ajutoare umanitare au intrat in Fasia Gaza in ultimele trei zile, dintre care 468 marti, cel mai mare numar de la inceputul razboiului dintre Israel si Hamas, a declarat armata israeliana. Aceste cifre marcheaza o accelerare a transporturilor admise intr-un moment in care Israelul este sub presiune pentru a oferi […] The post Ajutor record pentru Fașia Gaza first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a apreciat marti declaratiile Hamas cu privire la un armistitiu propus, asociat cu eliberarea ostaticilor din Fasia Gaza, ca fiind “nu prea incurajatoare”, chiar daca mediatorii inca asteapta un “raspuns” oficial din partea miscarii islamiste palestiniene, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.…

- Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza controlata de Hamas anunta luni ca armata israeliana si-a retras tancurile de la Spitalul Al Shifa, cel mai mare din enclava asediata, si ca a descoperit in acest spital zeci de cadavre, relateaza AFP. Armata israeliana, care a lansat in urma cu doua saptamani…

- Israelul va continua ofensiva sa impotriva Hamas, inclusiv in orasul Rafah din sudul Gaza, in pofida presiunii internationale crescande pentru a se opri, a declarat premierul Benjamin Netanyahu, potrivit Reuters, scrie News.ro. Anunțul lui Netanyahu vine in contextul in care presedintele american…

- Hamas nu va accepta un acord privind eliberarea ostaticilor fara ca Israelul sa accepte sa puna capat razboiului in Fasia Gaza, a relatat duminica CNN, citand „o sursa de rang inalt” din cadrul gruparii teroriste palestiniene, potrivit postului de televiziune israelian i24News.

- Președintele american Joe Biden a declarat ca Israelul a fost de acord sa nu se angajeze in activitați militare in timpul Ramadanului in Fașia Gaza, unde se afla in razboi cu militanții Hamas, și a spus ca statul evreu risca sa piarda sprijinul din partea restului lumii, in timp ce palestinienii mor…

- Dupa discuțiile cu liderii israelieni, secretarul de stat american a criticat dur campania Tzahal in Fașia Gaza. El a mai declarat ca propunerea Hamas privind ostaticii are „neajunsuri”, dar „creeaza spațiu pentru un acord”.

- Hamas vrea sa negocieze o „incetare completa a focului” cu Israelul in Fasia Gaza inainte de orice acord, nu doar un „armistitiu temporar”, a declarat luni un inalt oficial al miscarii islamiste palestiniene. Un proiect de acord a fost intocmit de țarile care s-au implicat in medierea conflictului -…

- Rebelii houthi au anuntat joi ca fortele americane si britanice au lansat o a patra runda de lovituri in Yemen, asigurand in acelasi timp ca isi vor continua atacurile asupra navelor din Marea Rosie, transmite AFP. „Agresiunea americano-britanica a vizat guvernoratele Hodeida, Taiz, Dhamar, Al-Bayda…