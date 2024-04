Stiri pe aceeasi tema

- Departe de Iran, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca Hamas a respins cea mai recenta propunere de acord pentru returnarea ostaticilor israelieni, potrivit Sky News. O declarație a biroului premierului a precizat ca Israelul va continua sa iși urmareasca obiectivele in Gaza „cu toata…

- Fortele speciale maritime ale Gardienilor Revolutiei iranieni, armata ideologica a Iranului, au sechestrat sambata un portcontainer „cu legaturi” cu Israelul in Golf, a anuntat agentia oficiala Irna, relateaza AFP. „Un portcontainer cu numele MCS Aries a fost sechestrat de fortele speciale maritime”…

- SUA si aliatii sai considera ca sunt iminente lovituri majore cu rachete si drone dinspre Iran sau aliati ai acestuia asupra armatei si guvernului din Israel, a informat miercuri Bloomberg, citand surse din domeniul securitatii americane si israeliene. Se vorbeste de un posibil atac din partea Iranului…

- Cel putin 36 de soldati sirieni au fost ucisi intr-un atac israelian care a vizat regiunea Alep din nordul Siriei in zorii zilei de vineri, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), conform AFP. Potrivit acestui ONG cu sediul in Regatul Unit si care are o retea vasta de surse in…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins duminica presiunile internationale si a spus ca va continua campania militara impotriva Hamas in Gaza, unde agentiile umanitare spun ca foametea se apropie, in timp ce discutiile de incetare a focului urmeaza sa fie reluate, transmite Reuters, potrivit…

- Autoritațile din Israel au anunțat ca ofensiva militara din Gaza s-ar putea muta și mai mult spre sud, in jurul Rafah. Mutarea se poate face deoarece Hamas a fost invins in Khan Younis, susțin israelienii, potrivit Sky News. Ministrul Apararii din Israel, Yoav Gallant, a anunțat pe rețelele de socializare…

- Aripa militara a grupului Hamas a comunicat, marti, ca a revendicat responsabilitatea pentru un atac cu racheta, care a ucis 21 de soldati israelieni in Fasia Gaza.Anterior, Israelul a invinuit militanti palestinieni neidentificati pentru atacul cu grenade propulsate de rachete de luni, care a provocat…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a infirmat, luni, speculatiile ca in prezent se lucreaza la o noua eliberare de ostatici israelieni, afirmand ca Israelul isi asuma o initiativa nespecificata in absenta unei oferte din partea gruparii militante palestiniene Hamas, relateaza Reuters.