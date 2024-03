Israelul nu negociază până nu primește lista ostaticilor de la Hamas Israelul a boicotat duminica negocierile de incetare a focului in Gaza de la Cairo, dupa ce Hamas a respins cererea sa de a obține o lista completa cu numele ostaticilor care sunt inca in viața, a relatat un ziar israelian. „Nu exista nicio delegație israeliana la Cairo”, a aratat Ynet, versiunea online a ziarului israelian […] The post Israelul nu negociaza pana nu primește lista ostaticilor de la Hamas first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul si Hamas s-au acuzat reciproc pentru un aparent blocaj in discutiile mediate pentru incetarea focului. Oficialii israelieni au declarat ca Hamas nu a furnizat o lista a ostaticilor aflati inca in viata in Fasia Gaza, motiv pentru care nu a fost trimisa nicio delegatie la discutiile de la…

- O delegație a Hamas a sosit duminica la Cairo pentru discuții critice privind incetarea focului in Gaza, considerata ca un potențial obstacol final catre un acord care ar opri luptele timp de șase saptamani, informeaza Reuters.

- Cairo a informat Israelul ca va suspenda Acordurile de la Camp David, care in anul 1979 au pus capat indelungatelor conflicte dintre cele doua tari, daca statul evreu ii va forta, printr-o ofensiva militara, pe palestinienii din Fasia Gaza sa treaca granita in Egipt, scrie luni, 12 februarie, agentia…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca Israelul nu este pregatit sa accepte un acord cu orice preț pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas. Comentariile au fost facute in contextul in care acordul privind ostaticii amenința sa divizeze cabinetul de dreapta al țarii, potrivit Sky…

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat, duminica, la inceputul sedintei guvernului de la Tel Aviv, ca Israelul „nu va fi de acord cu Hamas cu orice intelegere si la orice pret”, conform Times of Israel, informeaza News.ro.

- Directorul Agenției Centrale de Informații a SUA, William Burns, intenționeaza sa se intalneasca in zilele urmatoare cu oficiali israelieni, egipteni și din Qatar pentru discuții despre un acord privind ostaticii din Gaza, relateaza Reuters.Ziarul Washington Post, care a relatat primul despre intenția…

- Numarul palestinienilor ucisi in Fasia Gaza a crescut la 20.057 de la inceputul razboiului, a anuntat vineri autoritatea sanitara controlata de Hamas in teritoriu, citata de agentia DPA. In ultimele doua zile, aproximativ 390 de persoane au fost ucise. Un total de 53.320 de persoane au fost ranite,…

- Seful Mossadului s-a intalnit ieri cu premierul Qatarului, potrivit unor surse ale presei internationale, care scrie ca Israelul pare sa fi reluat negocierile privind eliberarea ostaticilor capturati de Hamas. Peste 100 de persoane au fost eliberate de gruparea terorista in timpul unei perioade de incetare…