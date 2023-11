Stiri pe aceeasi tema

- Israelul le-a recomandat vineri cetatenilor sai sa nu calatoreasca in strainatate, evocand o „crestere semnificativa a antisemitismului” in lume, de la inceputul razboiului cu Hamas, pe 7 octombrie.

- Departamentul de Stat al SUA ii sfatuieste pe americanii aflati in Liban "sa plece acum, cat timp zborurile comerciale raman disponibile, ca urmare a situatiei imprevizibile in materie de securitate", relateaza CNN.O alerta de securitate actualizata, transmisa vineri de Ambasada SUA, ofera mai multe…

- Ministerul israelian al Educației a anunțat ca va elimina orice referire la activista pentru clima Greta Thunberg, dupa ce aceasta a publicat in weekend o postare in care ținea o pancarta anti-Israel pe care scria "alaturi de Gaza"."Hamas este o organizație terorista responsabila pentru uciderea…

- Egiptul și Israelul vor permite intrarea ajutoarelor umanitare in sudul Fașiei Gaza. Decizia a fost luata in urma vizitei presedintelui american, Joe Biden, in Israel. Biden a subliniat ca aceste ajutoare nu sunt pentru teroriștii Hamas.

- Meciul dintre Kosovo si Israel, programat pe 15 octombrie in Grupa I a preliminariilor EURO 2024, din care face parte si Romania, a fost amanat, a anuntat, joi, 12 octombrie, Uniunea Europeana de Fotbal, informeaza G4media.ro. Decizia forului continental a fost motivata de faptul ca ”autoritatile israeliene…

- Energia electrica a fost intrerupta in Fașia Gaza. Singura centrala electrica din zona a ramas fara combustibil, potrivit Hamas, relateaza Sky News și BBC . Un purtator de cuvant al autoritații pentru energie a declarat, in aceasta dimineața, ca se așteapta ca energia electrica sa se termine in jurul…

- Hamas terorizeaza Israelul de ani de zile. Ioana Dumitrescu și Mihai Florea au realizat un reportaj despre viața la granița cu Gaza, in 2007. Lucrurile nu s-au schimbat de atunci decat din rau in mai rau.

- Phenianul a aprobat intoarcerea cetatenilor sai din strainatate, dupa ani de restrictii stricte la frontiera in timpul pandemiei de COVID-19, a raportat duminica mass-media de stat, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Intr-o declaratie transmisa de agentia de presa KCNA, Cartierul general de stat…