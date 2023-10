Israelul cere cetățenilor săi să plece imediat din Turcia - Ar putea fi ținta unor atacuri pe fondul războiului Hamas-Israel Au fost invocate temeri ca turiștii israelieni vor fi ținta unor atacuri pe fondul razboiului Hamas-Israel. Pe langa Turcia, avertismentul israelienilor este valabil și pentru conaționalii aflați in Maroc.NSC spune ca ridica alerta pentru Turcia la nivelul 4 și face apel la toți israelienii aflați in aceasta țara sa plece cat mai curand posibil. In ceea ce privește Marocul, alerta este incadrata la gradul 2.In urma cu o saptamana, doi turiști israelieni au fost uciși in Egipt, de catre un polițist, informeaza Times of Israel . Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

