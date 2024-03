Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Armata americana a parasutat sambata ajutoare in Gaza, procedand pentru prima data astfel in zona, dupa ce moartea palestinienilor care stateau la coada pentru alimente a subliniat amploarea catastrofei umanitare din enclava, relateaza Reuters. The US funds Israel ; provides the bombs & bullets…

- Condamnarea internationala si apelurile la incetarea focului s-au inmultit joi dupa moartea a peste 110 palestinieni in Fasia Gaza, dupa ce soldatii israelieni au deschis focul in timpul unei distribuiri de ajutoare, transmite vineri AFP, preluata de Agerpres.

- Autoritatile sanitare din Fasia Gaza au afirmat, joi, ca un atac israelian asupra unor persoane care asteptau ajutor umanitar in apropierea orasului Gaza a provocat moartea a 104 palestinieni si ranirea altor 280, in timp ce un spital din Gaza a anuntat ca a primit 10 cadavre si zeci de pacienti raniti,…

- Autoritatile sanitare din Gaza au declarat joi ca tirurile israeliene asupra unor persoane care asteptau ajutoare in apropierea orasului Gaza au ucis 104 palestinieni si au ranit 280, un spital afirmand ca a primit 10 cadavre si zeci de pacienti raniti, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Un purtator…

- Armata iordaniana a declarat luni ca a efectuat o serie de lansari aeriene de ajutoare umanitare, alimente si alte provizii „direct catre populatia palestiniana” din Fasia Gaza asediata, inclusiv de catre un avion al armatei franceze, informeaza AFP.

- Cel putin doua raiduri israeliene simultane au lovit luni zona din jurul orasului libanez Baalbek, au declarat doua surse ale securitatii pentru agentia de presa Reuters - acesta fiind primul bombardament in estul Libanului, de la izbucnirea conflictului din Fasia Gaza, potrivit Rador Radio Romania.…

- ​​​​​​​Adresandu-se conaționalilor șocați de atacul sangeros lansat de Hamas, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, facea, in urma cu trei luni, o promisiune. „Armata noastra va folosi imediat intreaga forța de care dispune pentru a distruge capacitați

- Armata israeliana se pregateste miercuri pentru "orice scenariu", la o zi dupa un atac aerian in suburbiile Beirutului, fatal pentru numarul doi al miscarii islamiste palestiniene Hamas si realimentand temerile de extindere a conflictului actual din Fasia Gaza, noteaza AFP. Armata israeliana se pregateste…