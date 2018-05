Stiri pe aceeasi tema

- Reacția Iranului, dupa acuzațiile premierului israelian Benjamin Netanyahu, nu au intarziat sa apara. Acuzatiile lansate luni seara, pe 30 aprilie, de premierul israelian Benjamin Netanyahu in legatura cu programul nuclear iranian sunt opera unui ‘mincinos inveterat, in pana de idei’, a afirmat marti,…

- Statele Unite si aliatii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar ''un numar semnificativ'' dintre ele au fost interceptate de fortele siriene, a transmis sambata Ministerul Apararii rus, citat de AFP. "Peste 100 de rachete de croaziera si rachete aer-sol au fost lansate de Statele Unite,…

- Statele Unite si aliatii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar "un numar semnificativ" dintre ele au fost interceptate de fortele siriene, a transmis sambata Ministerul Apararii rus, citat de AFP și preluat de agerpres.Reactie dura a Siriei dupa bombardamentele occidentale:…

- Iranul va distruge Israelul in cazul in care Guvernul israelian nu renunta la "jocurile copilaresti", ameninta un comandant al Gardienilor Revolutiei iraniene, referindu-se la presupusele atacuri israeliene din Siria. Iranul va distruge Israelul in cazul in care Guvernul israelian nu renunta…

- Armata Rusiei, care il sustine pe presedintele sirian Bashar al-Assad, a declarat ca doua avioane de razboi israeliene F-15 au bombardat baza aeriana siriana T-4, conform agentiei de stiri Interfax. Ministerul Apararii din Rusia a anuntat ca avioanele de razboi israeliene au condus atacurile…

- Rusia depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria. Depunem eforturi mari in acest sens, iar actiunile lansate in cadrul procesului politic sunt parte a acestui proces", a declarat…

- Contingentul, constituit din 60 de ofiteri, subofiteri, sergenti si soldati din Brigada de infanterie motorizata "Dacia" din Cahul si Batalionul 22 de mentinere a pacii din Chisinau, se va antrena impreuna cu militari din Bulgaria, Georgia, Romania, Ucraina si SUA. Totodata, la exercitiul…

- Presedintele Andrzej Duda a promulgat marti legea cu privire la Holocaust menita sa apere Polonia de cei care-i atribuie crime naziste, dar care a provocat tensiuni cu Israelul, Statele Unite si Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro.Legea prevede pana la trei ani de inchisoare in cazul…