- Israelul a anuntat, in noaptea de joi spre vineri, ca returneaza in Gaza toti muncitorii din Fasie blocati dupa atacul Hamas din 7 octombrie si ca taie toate legaturile cu teritoriul controlat de organizatia islamista, transmite AFP. „Lucratorii din Gaza care se aflau in Israel in ziua in care a inceput…

- Razboi Israel – Hamas. Israelul isi intensifica activitatea terestra in Fasia Gaza. Este anuntul facut de armata in contextul in care a atacurile aeriene au inceput sa se inmulteasca semnificativ. Intre timp, Ela, sotia romanului cu dubla cetatenie, capturat de Hamas, a ajuns la Bucuresti si cere ajutor…

- "Israelul nu are niciun interes in razboi cu alt inamic in afara de Hamas, iar operațiunile sale terestre in Gaza vor avea loc cand condițiile vor fi potrivite, a declarat oficialul israelian. „Ziua nu este departe...manevra va incepe atunci cand vor fi create condițiile potrivite”, a spus Yoav Gallant. Gallant…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar la final gruparea terorista Hamas va fi eliminata, relateaza The Times of Israel. Gallant a vorbit dupa un briefing operațional la Centrul…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat, duminica, 22 octombrie, ca Israelul pregatește o ofensiva terestra in Fașia Gaza, cu scopul de a elimina organizația terorista Hamas. Oficialul a oferit și cateva informații vizavi de acțiunile pregatite, exprimandu-și optimismul cu privire…

- Israelul isi continua atacurile asupra Fasiei Gaza, in timp ce ia in considerare o incursiune terestra in Gaza, a carei populatie civila nu are unde sa fuga si nici unde sa se adaposteasca de bombe. Israelul a desfasurat 35 de batalioane in sud, gata sa intre in Fasia Gaza, daca guvernul decide acest…