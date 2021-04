Stiri pe aceeasi tema

- O busculada de proportii in timpul unui pelerinaj la care participau mii de evrei in nordul Israelului s-a soldat cu "zeci de morti", conform datelor furnizate de serviciile de salvare in noaptea de joi spre vineri, transmite AFP, potrivit Agerpres. Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii…

- Un accident feroviar a a avut loc luni, in localitatea Padureni din județul Timiș. Trenul Regio Moravița – Timișoara a lovit un autotren al carui șofer a incalcat regulile de circulație. Mai exact, conducatorul auto al TIR-ului nu a oprit la indicatorul STOP, iar mașina a fost lovita de trenul Regio…

- Sapte persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, vineri dimineata, in zona localitatii Podu Iloaiei, din judetul Iasi, intre un microbuz si un autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic din IGPR, accidentul s-a produs pe DN 28 Iasi – Targu Frumos. Microbuzul transporta muncitori, iar in…

- Un accident rutier deosebit de grav a avut loc vineri dimineata, pe DN5, in localitatea Calugareni din judetul Giurgiu, relateaza Antena 3. Zece persoane au fost implicate in accident, iar autoritațile au activat planul ROȘU de intrevenție. Sapte persoane sunt ranite, dintre care trei incarcerate dupa…

- Sute de trupe, paramilitari și elicoptere militare, sunt in zona afectata și ajuta la acțiunile de salvare, potrivit BBC. Luni dimineața, bucata de ghețar din Himalaya s-a rupt și a cazut peste un baraj, declanșand o inundație uriașa in statul Uttarakhand din nordul Indiei. Valul a masurat zeci de metri…

- Inca un pacient cu COVID-19, transferat dupa incendiul de la Institutul Național “Matei Balș”, a murit joi. Bilanțul tragediei ajunge astfel la 12 decese. Este vorba despre un pacient care se afla in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase “Matei Balș” din București, in timpul incendiului…

- Alina Gorghiu, senator PNL și membru de vaza al conducerii partidului, vede avantaje in tragedia de la Institutul Matei Balș, soldata cu 10 victime, pana acum. “Campania de vaccinare anti-Covid-19 și incendiul de la Matei Balș au facut coaliția de guvernare sa fie mai unita, ne-a ajutat sa funcționam…

- Comisia Nationala de Vaccinare a Austriei a recomandat luni autoritatilor sanitare ale acestei tari sa administreze vaccinul anti-COVID-19 produs de AstraZeneca/Oxford numai persoanelor cu varste intre 18 si 65 de ani, potrivit televiziunii publice ORF, preluata de agentia EFE. “Datele privind imunitatea…