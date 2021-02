Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul districtual din Ierusalim a anunțat luni ca audierea martorilor în procesul primului-ministru israelian Benjamin Netanyahu, acuzat de corupție, va începe pe 5 aprilie, dupa alegerile din 23 martie, potrivit AFP. Netanyahu, care își invoca nevinovația, a fost pus…

- Procesul pentru coruptie impotriva Partidului Poporului (PP, conservator) din Spania a inceput luni, cu numai sase zile inainte de alegerile parlamentare din regiunea Catalonia, aflata in criza.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a pledat nevinovat luni in fața judecatorilor, in dosarul in care este acuzat de coruptie. In paralel, zeci de persoane au protestat in fata instantei impotriva lui Netanyahu, cerandu-i demisia, relateaza agențiile internaționale de presa, citate de Agerpres .…

- ​Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu urmeaza sa apara luni din nou în fata tribunalului districtual de la Ierusalim pentru a raspunde acuzatiilor de coruptie, înaintea unor alegeri parlamentare cruciale pentru supravietuirea sa politica, transmit dpa si AFP. Netanyahu este acuzat…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu urmeaza sa compara luni din nou in fata tribunalului districtual de la Ierusalim pentru a raspunde acuzatiilor de coruptie, inaintea unor alegeri parlamentare cruciale pentru supravietuirea sa politica, transmit dpa si AFP.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu urmeaza sa compara luni din nou in fata tribunalului districtual de la Ierusalim pentru a raspunde acuzatiilor de coruptie, inaintea unor alegeri parlamentare cruciale pentru supravietuirea sa politica, transmit dpa si AFP, citate de Agerpres.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu urmeaza sa compara luni din nou in fata tribunalului districtual de la Ierusalim pentru a raspunde acuzatiilor de coruptie, inaintea unor alegeri parlamentare cruciale pentru supravietuirea sa politica, transmit dpa si AFP, potrivit AGERPRES. Un…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu urmeaza sa compara luni din nou in fata tribunalului districtual de la Ierusalim pentru a raspunde acuzatiilor de coruptie, inaintea unor alegeri parlamentare cruciale pentru supravietuirea sa politica, transmit dpa si AFP. Un complet de trei magistrati, condus…