- Duminica, ambasadorul israelian in SUA si la ONU, Gilad Erdan, a declarat ca miscarea palestiniana Hamas ar fi premeditat un razboi cu Israelul in scopul preluarii puterii in Cisiordania. Erdan a facut declaratia in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliul de Securitate privind Orientul Mijlociu.

- Confruntarile militare intre armata israeliana si grupurile islamiste din Fasia Gaza continua, bilantul victimelor ajungand la cel putin 139 de morti si aproximativ 1.000 de raniti pe teritoriul palestinian, in timp ce o persoana a fost omorata intr-un atac cu racheta, sambata, in Israel, bilantul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat vineri un apel catre ONU si tarile musulmane, grupate in cadrul Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI), sa actioneze cat mai rapid pentru a stopa cele mai grave confruntari din ultimii ani dintre Israel si militantii din Fasia Gaza, mentionand ca Turcia…

- Tensiunile continua in Israel. Armata tarii a inceput sa adune trupe de-a lungul graniței cu Fașia Gaza, in timp ce Hamas continua sa lanseze rachete asupra teritoriului israelian. Noua zi de confruntari directe a adus numeroase victime, dar si distrugeri

- Traian Basescu a comentat scenele de groaza din Tel Aviv, care marti seara a fost ținta unei ploi de rachete lansate din Fasia Gaza de miscarea islamista Hamas. Fostul presedinte a declarat ca "Israelul are un sistem antiracheta bine pus la punct", iar "represaliile vor fi cumplite". „Israelul…

- Sute de rachete au fost lansate, in ultimele 24 de ore, intre Israel si Fasia Gaza, iar cel putin 35 de oameni, printre care si copii, au murit in atacuri, iar alte cateva sute au fost raniti.

- Razboiul declarațiilor intre primarul Dominic Fritz și președintele Consiliului Județean Timiș Alin Nica pe tema carantinarii Timișoarei și a județului continua. Așa cum se știe, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, este adeptul infocat al carantinarii Timișoarei și, mai nou, iși dorește ca intreg județul…

- Coreea de Nord a folosit timp de generații munca forțata a prizonierilor de razboi sud-coreeni și a descendenților într-o vasta rețea de mine de carbune, afirma un nou raport al unei organizații pentru drepturile omului citat de AFP și The Guardian. Zeci de mii de prizonieri de razboi…