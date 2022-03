Israel – România 2-2. Tricolorii au condus la pauză, dar au fost egalați în repriza secundă Romania a remizat, marti, in deplasare, la Netanya, scor 2-2, intr-un meci de verificare disputat cu reprezentativa Israelului. Tricolorii au jucat bine in prima repriza cand au condus cu 2-0, dar dupa pauza au avoluat slab și au fost egalați. Naționala Romaniei a deschis scorul in minutul 10. Man i-a pasat lui Cicaldau, iar fostul jucator al Universitații Craiova l-a invins pe portarul Marciano, cu un șut plasat. Reprezentativa Israelului a replicat in minutul 18. Dabbur a șutat la colțul scurt, iar Burca a respins in corner. In minutul 23, Chiricheș a recuperat la mijlocul terenului, i-a pasat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

